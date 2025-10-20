貴重な文化財などを展示する秋田市・千秋公園の「佐竹史料館」が今週土曜日にリニューアルオープンします。20日、一足先に報道機関に公開されました。今後クルーズ船の観光客なども含めて千秋公園を利用する人たちにも立ち寄ってもらい来館者を増やしたい考えです。秋田市の千秋公園の一角にある「佐竹史料館」です。建て替えによる、全面リニューアルオープンを今週土曜日に控え、20日報道機関に公