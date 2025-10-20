紫苑くんの仰せのままこの記事の画像を見る犬飼ねこ氏が描く『紫苑くんの仰せのまま』（白泉社）第1巻が10月20日に発売された。物語の舞台は、日本一の資産を誇る私立頂（いただき）学園。その学園で、生徒からの人気を集めるお嬢様の成上明日香と生徒会長の頂紫苑が婚約したことが大きなニュースとなった。 しかし、表向きは「完璧を体現」しているとまで言われる二人だが、実は主人公の明日香は、玉の輿に乗ることを目的に