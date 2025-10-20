元AKB48でタレントの小嶋陽菜（37）が、自身のXに休日のひとこまを投稿して話題になっている。【写真あり】「おしゃれなの？」小嶋陽菜の休日スタイル「現在はタレントやモデルとして活躍する傍ら、アパレルブランド運営会社heart relationの社長をつとめ、経営でも手腕を振るっている小嶋さん。ブランドはZ世代などの女性に人気で、小嶋さんがSNSなどでVlogやファッションを投稿するたびに注目を集めています」（ファッション誌