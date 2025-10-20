◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２０日、栗東トレセンヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）が本格化してきている。１週前は栗東・ＣＷコースで６ハロン７８秒９の好時計をマークした。ラスト２ハロンも１１秒５―１１秒８と勢いは衰えなかった。前走のセントライト記念は皐月賞馬ミュージアムマイルの２着だった。最後は勝ち馬に差されたが、上がり３ハ