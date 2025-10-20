Ｊリーグは２０日、サッカーを通じて日本とＡＳＥＡＮ諸国間のユース年代の交流促進を図る一環として、外務省推進の対日理解促進交流プログラム「ＪＥＮＥＳＹＳ」に協力することを発表した。ＡＳＥＡＮ諸国および東ティモールの高校生他８８名が来日し、ＪＦＡが運営するサッカー文化創造拠点「ｂｌｕｅーｉｎｇ！」、国立競技場、ガンバ大阪の視察などを実施する。◆対日理解促進交流プログラム「ＪＥＮＥＳＹＳ」ＡＳＥ