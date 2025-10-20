◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者ユン・ドクノ―挑戦者・森脇唯人（１２月１８日、東京・後楽園ホール）１２月１８日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧＰＨＯＥＮＩＸＢＡＴＴＬＥ１４６」の対戦カード発表会見が２０日、都内で行われた。メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋