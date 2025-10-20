第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会・決勝トーナメント（Ｔ）の組み合わせ抽選会が２０日、行われた。１次Ｔを勝ち抜いた１０校と、プレミアやプリンスリーグに所属する静岡学園、浜松開誠館、東海大静岡翔洋、藤枝明誠、藤枝東、富士市立が出場。２５日に１回戦４試合、２６日に残り４試合が行われ、１１月３日に準々決勝、同８日に草薙陸上競技場で準決勝を行う。エコパスタジアムが改修で使えないため、１１月１５