ＪＲ東日本大宮支社は、栃木県を走る烏山線で自転車を分解せずに車内に持ち込める「サイクルトレイン」の運行を始めた。宝積寺駅では電動アシスト自転車のシェア（共有）サービスも導入し、烏山線の利便性向上と「サイクルツーリズム」による地域振興を図りたい考えだ。（中山潤）サイクルトレインは宝積寺―烏山駅間のうち、下野花岡、鴻野山の両駅を除く６駅で利用できる。対象の列車は、平日が日中の上下３本ずつ、休日は全