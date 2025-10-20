イギリスメディアは、アメリカのトランプ大統領が17日、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、ロシアが求める東部ドンバス地方の割譲を受け入れるよう迫ったと報じました。イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、トランプ大統領は17日、ホワイトハウスでゼレンスキー大統領と会談した際、ロシアのプーチン大統領が求める戦争終結の条件として、ウクライナ東部ドンバス地方の割譲を求めたということです。トランプ氏は