ILLITのウォンヒが、抜群のバラエティセンスで視聴者の心を掴んだ。【写真】ウォンヒ、ミニ丈の“腹チラ”始球式ウォンヒは10月17日に初回配信されたウェブバラエティ番組『今日も険難ヒ』（原題）に続き、翌18日にはtvNの人気バラエティ番組『驚きの土曜日』に出演し、存在感を発揮した。ウォンヒがデビュー後初めて単独MCを務める『今日も険難ヒ』は、天真爛漫なアイドルがワイルドな社会体験に挑戦する様子を描くウェブバラエテ