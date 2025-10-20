タレントの福留光帆（21歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンデーPUSHスポーツ」（日本テレビ系）に出演。AKB48の卒業イベントは「ずっと同じ照明でした」「ずっとただ明るいだけ」だったと語った。この日、“環境は変わったけど、絶対結果を出す”ことについてトークが進む中で、番組MCの麒麟・川島明が「福留さんもAKB48ですからね、元」と話を振る。これに福留は「そもそも在籍中のポジションで言うと、センターか