AMDA南海トラフ災害対応プラットフォーム連携会議10月20日 南海トラフ災害に備え、自治体や医療機関などの連携体制を強化しようと、国際医療ボランティア「AMDA」が約70の自治体や団体を集めた会議を岡山市で開きました。 「AMDA南海トラフ災害対応プラットフォーム連携会議」には、岡山・香川・徳島・高知県の13の自治体や医療機関、教育機関などから合わせて約140人が参加しました。 元陸上自衛隊陸将補で