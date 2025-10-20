去年9月、三川町の住宅に侵入し、この家に住む90歳の女性を殺害した罪などに問われた男の初公判が20日、開かれました。裁判で、男は殺人の罪について否認し、弁護側は無罪を主張しました。殺人や住居侵入などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職石川一馬被告（29）です。起訴状などによりますと石川被告は去年9月22日、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅東側の窓から侵入し、1階の寝室で阿部さんの頭や顔、胸な