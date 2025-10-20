大阪・関西万博の閉幕後、「万博ロス」「ミャクミャクロス」などの声が広がるなか、吹田市の万博記念公園が20日までに公式Xを更新し、呼びかけを行った。【写真】吹田の万博記念公園に「ミャクミャク」いた…太陽の塔との共演「#大阪・関西万博が閉幕して#万博ロスの方も多いのではないでしょうか」とし、「そんな方必見！万博記念公園で#ミャクミャクに会えます」と粋な情報を発信。「万博記念公園には、ミャクミャクデザイ