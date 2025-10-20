◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」は20日、第6戦が行われる。3勝3敗（アドバンテージ含む）で迎えた最終決戦のスタメンが発表され、日本ハムでは初スタメンだった第5戦で適時打を放った矢沢宏太投手（25）が「2番・中堅」で先発。ソフトバンクの柳田悠岐外野手(37)が2戦連続で「4番・左翼」に入った。