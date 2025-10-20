週明け２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６１１．７３ポイント（２．４２％）高の２５８５８．８３ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２２０．７０ポイント（２．４５％）高の９２３２．６７ポイントと反発した。売買代金は２３９１億６０６０万香港ドル（約４兆６４２１億円）に縮小している（１７日は３１４６億２３７０万香港ドル