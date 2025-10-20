2021年の軍事クーデター以降、激しい内戦が続くミャンマーで、軍事政権は、12月に予定している総選挙を前に各地で攻勢に出ていて、東部国境の一部地域を抵抗勢力から奪還したと発表しました。ミャンマー軍事政権は20日、国営メディアを通じて、東部カイン州で民主派武装勢力などが支配する一部地域を制圧したと明らかにしました。軍が奪還した地域には、日本政府が2015年以降、紛争の避難民のために住宅建設などを支援したレイケイ