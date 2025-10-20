¤Þ¤â¤Ê¤¯Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£20Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ò¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊâ¤¯¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï½µËö¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÈµÈÂ¼Àá¡É¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢ÃíÌÜ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½:Á´½¸Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢·èÃÇ¤¹¤Ù¤­»þ¤Ï·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡£19Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÄ°÷¤«¤é°ìÇ¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÂçµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×