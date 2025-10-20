演歌歌手の藤あや子が19日に自身のアメブロを更新。ファンからもらったプレゼントを公開し、感謝の言葉をつづった。【映像】藤あや子のプライベート感あふれる姿藤は、「まごころをありがとう」というタイトルでブログを更新。「昨日のファンミーティングでは、皆様から沢山の贈り物を頂き感謝申し上げます。遠方からお越しの皆様も会場までお待ち頂き、ありがたい想いでいっぱいです」と感謝の気持ちを述べ、ファンからもらっ