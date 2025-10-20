恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が、19日に自身のアメブロを更新。愛犬の手術が無事に終わったことを報告した。【画像】野外プールで熱中症になり点滴するヒデこの日、ヒデは「無事に施術が終わりました!!」と愛犬「くうさん」の手術が無事終了したことを報告し、「がんばったくうさん!!」と労いの言葉をかけた。続けて、後ろ足にギプスを巻いた愛犬の写真を公開し、「だいぶ歩きにくそう