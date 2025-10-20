通販大手「アスクル」のシステム障害の影響で、「無印良品」と「ロフト」のネットストアが停止しています。【映像】各社HPにて発表された内容良品計画によりますと、19日午後9時ごろから、無印良品のネットストアで商品の購入などができなくなっています。また、ロフトのネットストアでも午前11時過ぎから商品の購入ができなくなりました。いずれも「アスクル」の子会社に配送の一部を委託していて、物流障害が起きたとして