小さな作業場から大きな工場へ、担ぎ歩き売りからチェーン経営へといったように、福建省三明市沙県区はここ数年、伝統的な軽食「沙県小吃」産業の発展に力を入れ、「標準化・チェーン化・産業化・国際化・デジタル化」の方向へのグレードアップを推し進めてきた。中でも沙県東門古街にある沙県小吃大食堂は占有面積が約800平方メートルに及び、飲食・サプライチェーン・文化が一体となった革新的な業態の新モデルとなっている。観