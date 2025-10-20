20日の県内は最低気温がほとんどの地点でこの秋、もっとも低くなるなど肌寒い一日となりました。秋の深まりとともに冬の気配も感じられる中、仙北市では、除雪車両の出動式が行われ関係者が作業の安全を祈願しました。道路の管理にあたる秋田河川国道事務所は管轄する区間ごとに除雪車両の出動式を行っています。20日は国道46号の大仙市協和地区から岩手県との境、仙岩峠まで約55キロの除雪作業の安全を祈願しました。積雪の時季が