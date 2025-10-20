◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出王手を掛けてから3連敗中のリーグ覇者ソフトバンクは本拠地で日本ハムとのパ・リーグ最終戦に臨む。ソフトバンクは引き分け以上、日本ハムは勝てば日本シリーズ進出が決まる天王山だ。第5戦で1プレー2失策の山川穂高が指名打者へ回り、一塁には栗原陵矢。野村勇が三塁に入った。