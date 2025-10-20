プロ野球・DeNAは20日、三浦大輔監督の退任会見と相川亮二新監督の就任会見が球団事務所で行われました。新たな指揮官へ悲願の思いを託されました。三浦前監督は、1年目はリーグ最下位も2年目からは4年連続Aクラス入り。昨年はリーグ3位から下克上で勝ち上がり、1998年以来の日本一制覇を達成し、今季はリーグ2位でした。トレードマークである“リーゼント”で登場。退任については、「昨年、CSを勝ち上がって日本優勝できて、今年