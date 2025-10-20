女性５人組グループ・ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭが、２４日にリリースする１ｓｔシングルアルバム「ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ」にＢＴＳのＪ−ＨＯＰＥがフィーチャリングとして参加することを、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを通してサプライズで発表した。ＨＹＢＥＬＡＢＥＬＳはこの日「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭＴＨＥＫＩＣＫ」という動画を公開。シルエット姿の人物にカメラが近づいていくと、Ｊ−ＨＯＰＥの姿が映し出された