ミズノ株式会社は２０日、巨人・田中将大投手（３６）が中学３年生の投手を対象にピッチングの直接指導を行う「マー君ラボ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＭＩＺＵＮＯ」を１２月７日に明治神宮外苑室内球技場で開催することを発表し、参加者の募集を開始した。「マー君ラボ−」は今年で４回目の開催。中学３年生の野球競技者でピッチャー（現在硬式プレーヤーまたは高校で硬式野球競技予定）を対象に参加人数を最大６人