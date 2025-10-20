「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）大一番に向けてソフトバンクは中村晃外野手が２戦ぶりにベンチ入りした。スタメンには名を連ねなかった。中村は１８日の第４戦で一塁塁審と激突し、試合中に救急搬送。「後頭部の打撲」と診断された。脳しんとうの可能性もあり、１９日は経過観察で第５戦を欠場し練習も行わなかった。その後、チーム関係者によれば脳しんとうの症