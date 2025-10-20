「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムのフランミル・レイエス内野手が試合前練習でオリックス監督としてリーグ３連覇に導いた中嶋聡氏と談笑するシーンがあった。通訳を交えながら中嶋氏とニッコニコで言葉をかわしていたレイエス。プロ野球で外国人選手が試合前練習で面識がない人物と言葉を交わすのはあまり見られないシーン。こういう部分からもレイエスが