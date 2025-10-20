かつて使われていた鉱山で熟成した日本酒の蔵出し式が行われました。１９８７年に閉山した兵庫県養父市の明延鉱山。ここで１０月２０日に行われたのが日本酒の蔵出し式です。坑道の中は一年中気温が１２℃前後で、日本酒を長期間熟成させるのに適した環境だということです。２０日に蔵出しが行われた「仙櫻」は、蔵で半年間熟成させることにより深みのある味わいになるといいます。（山陽盃酒造壺阪雄一社長）「非常に適