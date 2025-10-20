「デイリースポーツ杯」（２０日、とこなめ）３号艇の山口裕二（４６）＝長崎・８１期・Ａ１＝が、４号艇の中山翔太（三重）との接戦を抜きで制して、２３年４月の福岡以来、通算２２回目の優勝を２回目のとこなめＶで飾った。なお、２着には中山、３着は人気を集めた１号艇の北野輝季（愛知）が続き、３連単は１万３４４０円の波乱決着となった。ベテランの味をいかんなく発揮した。展示は６号艇の吉川が内へと動いて１２