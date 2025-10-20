不正に車検を通す見返りに金を受け取ったか。民間車検場の元代表を書類送検です。加重収賄などの疑いで書類送検されたのは、大阪府羽曳野市の自動車整備会社「古市モータース」の元代表・大黒孝夫被告（５９）です。警察によりますと大黒被告は去年、国が指定する民間車検場の「みなし公務員」の立場である検査員でありながら、違法に改造され保安基準を満たさない５台の車検を不正に通し、現金約１３万円を受け取った疑いな