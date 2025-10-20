ボクシング元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝が２０日、大阪市西成区の所属ジムで会見を開き、「北山３兄弟」をお披露目した。世界初の３兄弟世界王者となった「亀田３兄弟」の再来としてＴＭＫジムでサポートしていく。北山３兄弟はＴＭＫジムが今夏実施した選手育成セレクションに合格した期待の星。長男・龍登（りゅうと、１３）、次男・獅王虎（れおと、１１）、三男・鷹刀（たかと、６）による大阪市出身の３