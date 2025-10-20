ボクシング元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝が２０日、ＴＭＫジム主催興行を１２月３日に大阪市北区のなんでもアリーナで開催することを発表。メインのノンタイトル８回戦には、“亀田家の隠し子”こと亀田正毅（まさき、２５）＝ＴＭＫ＝が、元世界ランカーのルイス・ミラン（２８）＝ベネズエラ＝と対戦する。南ア出身の正毅の本名はジョン・ポール・マサンバ。和毅のスパーリングパートナーとして来日した時に