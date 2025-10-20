週明け２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７７４円９８銭（１・９３％）高の４万９１３円３１銭だった。２営業日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち３１４銘柄（約９４％）が上昇した。自民党と日本維新の会による連立協議が進展し、２１日にも自民党の高市早苗総裁が首相に選ばれる見込みとなった。高市氏の積極財政や緩和的な金融政策への期待から、東証プライム市場に上