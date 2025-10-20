アメリカのIT大手アマゾンは20日、クラウドサービスのAWS＝アマゾンウェブサービスで障害が発生したと発表しました。ホームページでは「アメリカ東部1リージョンの複数のAWSサービスでエラーの確率と遅延が増加していることが分かった」としています。AIの検索サービスを展開するアメリカの新興企業パープレキシティのスリニバスCEOはXでサービスがダウンしたとした上で、「原因はAWSの問題で、解決に向けて取り組んでいる」と投稿