ボクシング元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝が２０日、ＴＭＫジム主催興行を１２月３日に大阪市北区のなんでもアリーナで開催することを発表した。今年５月にＩＢＦ世界フェザー級王者のアンジェロ・レオ（３１）＝米国＝に０-２の判定で敗れた後、大きなアクションを起こしていない和毅だが、新たなトレーナーを迎えて、再起に向けて練習を再開していることを明かした。新トレーナーはパナマ出身のフアン・モス