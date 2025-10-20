東北エプソンの正面入口の様子セイコーエプソンは、山形県酒田市の東北エプソンに、インクジェットプリンター用ヘッドの生産を行う新棟を建設し、2025年10月10日に竣工式を行った。新棟は、東北エプソンの6号棟として、2024年6月に着工し、約51億円を投資。エプソン独自のPrecisionCoreを実現する「マイクロTFPプリントヘッド」の製造の後工程を行う拠点となる。建築面積は5500平方メートル、鉄骨造2階建てで、延床面積は1万1191平