2年に1度開催される「山形国際ドキュメンタリー映画祭」。40年近い歴史を紡ぐ中、今や2500本を超える作品が出品され世界中から注目されるまでに成長した映画祭の過去と現在を見つめます。10月、山形市内を会場に「山形国際ドキュメンタリー映画祭」が開かれました。19回目となった今回の映画祭は、「過去」に触れながら「未来」を考える8日間になりました。映画祭初日の10月9日、JR山形駅では映画祭の参加者を迎える準