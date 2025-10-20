21日に「レモン彗星」が地球に最接近 21日、「レモン彗星」が地球に最接近すると言われています。 この「レモン彗星」、実は、果物のレモンは関係ありません。国立天文台によりますとアメリカのレモン山天文台で発見されたため「レモン彗星」と名づけられたということなんです。 2025年の1月に発見された彗星で、21日の日の入り1時間後から2時間後くらいまで西の方角に見られるそうです。星の明るさ的には肉眼でぼんやり