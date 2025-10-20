動物園などで見かけるおなじみの動物でも、漢字の表記を見ると「そんな感じで書くの？」って驚いてしまうものっていますよね。 例えば、「小熊猫」と書いて「レッサーパンダ」。 「大熊猫」で「パンダ」などなど。 上記の2つは何となく漢字を見ればどんな動物か連想できるんですが、問題の「大猩猩」は全く連想できないですよね・・・ それではさっそく見ていきましょう！ 「大猩猩」の読み方のヒントは・・・？ ひ