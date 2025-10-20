トライフープ岡山 リーグ戦ここまで5勝1敗と順調なスタートを切ったバスケットボールB3、トライフープ岡山。18日、湘南との一戦は手に汗握る展開になりました。 第3クオーター終了時点で2点リードを許し、勝負は最終・第4クオーターへ。 地域リーグ時代からチームを支える向井。スリーポイントが決まり逆転すると、「後半は落ち着いてい