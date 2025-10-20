静岡･伊東市の田久保真紀市長が不信任決議を受け議会を解散したことに伴う伊東市議選は、立候補した前職18人が全員当選し、田久保市長の失職が確実な状況となりました。全国から注目された伊東市議選から一夜明け報道陣の取材に応じた田久保市長。（記者）「おはようございます。選挙結果をどう受け止めていますか」（伊東市田久保 真紀 市長）「もう少し投票率が伸びてくれるとだったんですけれども、市民の関心が高かったのは