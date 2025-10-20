1995年10月21日、沖縄県民総決起大会に集まった大勢の参加者＝沖縄県・宜野湾海浜公園1995年に沖縄県で起きた米兵による少女暴行事件を受け、約8万5千人が抗議した県民総決起大会から21日で30年。米軍は当初、日米地位協定を盾に米兵の身柄引き渡しに応じず、県民が猛反発し、日米は協定の運用見直しで合意した。だが合意に基づき日本側が引き渡しを要請したのは6件で、うち1件は米側が拒否。2008年を最後に要請していない。引き