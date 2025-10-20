東急電鉄は20日、田園都市線梶が谷駅（川崎市）の衝突脱線事故で、信号設定にミスがあった3駅のプログラム改修を終えたと発表した。車庫を含め、同様の不備は他になかった。また、脱線した回送列車の車掌が、左肩に軽傷を負っていたことを明らかにした。5日の事故では、速度超過した回送列車が引き込み線で自動停車した際、車体が本線側にはみ出し、進入した普通列車と衝突して回送列車が脱線した。けがをした車掌は脱線した最