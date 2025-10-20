フリーアナウンサーで気象予報士の坐間妙子（40）が20日、インスタグラムを更新。双子の出産を報告した。坐間アナは「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と報告し、子供とのショットや妊娠中の姿を投稿した。続けて「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでしたいつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いなが