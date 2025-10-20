女優の柏木由紀子（77）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。愛犬との生活ぶりを話した。柏木は4歳のオスのトイプードル「レア」とともにスタジオに登場。司会の黒柳徹子（92）が「かわいいわね〜」と表情を緩めると、「私と一緒いないとダメなんです。トイレにいっちゃうと吠えたゃったりとか」と甘えん坊ぶりを話した。以前もプードルを飼ってたが亡くなり、3年ほどたった頃、娘から新しい犬を