[10.19 U-20W杯決勝 アルゼンチン 0-2 モロッコ]U-20ワールドカップは19日、決勝戦を行い、モロッコがアルゼンチンを2-0で破って初優勝を決めた。エースFWヤシル・ザビリ(ファマリカン)が2ゴールの大活躍。大会最優秀選手のゴールデンボールは大会を通じて圧倒的な突破力を誇り、全7試合出場で1ゴール4アシストを記録したFWウスマン・マーマ(ワトフォード)が受賞した。過去最高成績が20年前のベスト4だったモロッコと、2005・0