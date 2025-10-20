粉だ！！注射器も！！専業主婦に転身した元・最凶ヤクザ。ワンちゃんのご飯もお手のもの!?／極主夫道（1）いつも公園に現れる、派手なルックスの長髪と短髪の二人組。一見すると近寄りがたく、極悪人のように見えるその風貌。しかし、よく観察してみると…。彼らは、ポイ捨てをしないどころか落ちているゴミを拾い集めたり、迷子の猫を探したり、体調を崩した人を助けたりと、実はとってもいい人！見た目の怪しさから誤解されが