瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲に覆われていて、雨の降っているところがあります。夜もおおむね曇りで、局地的に雨が降るでしょう。 21日もすっきりしない天気になります。朝まで雨雲のかかるところがあり、その後も雲が広がる見通しです。朝の最低気温は岡山で15度、津山で14度、高松で17度でしょう。20日朝よりも2度ほど低くなります。日中の最高気温は岡山と高松で21度、津山で20度でしょう。20日よりも3度程度